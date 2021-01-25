Дагестанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122

Иммунизация проводится в два шага с интервалом 21 день. На сегодня в республике прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции больше 600 человек.

Как напомнили в министерстве, на данный момент на базе больниц, городских и районных лечебных учреждений в регионе развернуто 54 пункта вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции.

Для удобства граждан, записаться на вакцинированние жители республики во всех городах и областях могут также через портал Госуслуг.