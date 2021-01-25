ЗАМАНА - Дагестанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122

Дагестанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122

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25 января, 2021. Понедельник 08:42
Дагестанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122

Жители республики могут записаться на вакцинацию от COVID-19, позвонив по номеру 122, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Дагестанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122
Общество

Иммунизация проводится в два шага с интервалом 21 день. На сегодня в республике прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции больше 600 человек.
Как напомнили в министерстве, на данный момент на базе больниц, городских и районных лечебных учреждений в регионе развернуто 54 пункта вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции.
Для удобства граждан, записаться на вакцинированние жители республики во всех городах и областях могут также через портал Госуслуг.

 

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