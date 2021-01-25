Иммунизация проводится в два шага с интервалом 21 день. На сегодня в республике прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции больше 600 человек.
Как напомнили в министерстве, на данный момент на базе больниц, городских и районных лечебных учреждений в регионе развернуто 54 пункта вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции.
Для удобства граждан, записаться на вакцинированние жители республики во всех городах и областях могут также через портал Госуслуг.
Дагестанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 08:42
Жители республики могут записаться на вакцинацию от COVID-19, позвонив по номеру 122, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Иммунизация проводится в два шага с интервалом 21 день. На сегодня в республике прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции больше 600 человек.
Последнее от Хадижат
- Мэр Каспийска обратился к должникам-арендаторам земельных участков
- WhatsApp лучше не открывать с компьютера: Эксперт раскрыл подставу Google
- "Золотой орел" проигнорировал стриминговые сервисы
- Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет
- Министр внутренних дел Дагестана привился от COVID-19