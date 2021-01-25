ЗАМАНА - Жителей Каспийска привлекли к ответственности за выброс мусора из окна

Жителей Каспийска привлекли к ответственности за выброс мусора из окна

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25 января, 2021. Понедельник 09:25
Жителей Каспийска привлекли к ответственности за выброс мусора из окна

К административной ответственности по правоохранительными органами привлечены жители дома №96 по улице "Ленина" в Каспийске после того, как один из горожан снял на телефон видео, как с предпоследних этажей из окон данного дома, выбрасывают строительный мусор.

Жителей Каспийска привлекли к ответственности за выброс мусора из окна
Общество

На место выехал участковый инспектор, составивший два административных протокола по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», сообщил в своем instagram мэр города Борис Гонцов. Также он отметил, что никакая проблема с вывозом мусора не может стать оправданием подобному поведению горожан.

 

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