На место выехал участковый инспектор, составивший два административных протокола по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», сообщил в своем instagram мэр города Борис Гонцов. Также он отметил, что никакая проблема с вывозом мусора не может стать оправданием подобному поведению горожан.
Жителей Каспийска привлекли к ответственности за выброс мусора из окна
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 09:25
К административной ответственности по правоохранительными органами привлечены жители дома №96 по улице "Ленина" в Каспийске после того, как один из горожан снял на телефон видео, как с предпоследних этажей из окон данного дома, выбрасывают строительный мусор.
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