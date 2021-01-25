Жителей Каспийска привлекли к ответственности за выброс мусора из окна

Автор Хадижат

К административной ответственности по правоохранительными органами привлечены жители дома №96 по улице "Ленина" в Каспийске после того, как один из горожан снял на телефон видео, как с предпоследних этажей из окон данного дома, выбрасывают строительный мусор.