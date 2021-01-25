Мэр Каспийска обратился к должникам-арендаторам земельных участков

В своем обращении, градоначальник подчеркнул: долг арендаторов составляет более 185 миллионов рублей. Юридическая служба Городской мэрии в данной связи готовит обращение в суд для взыскания долга, а так же изъятия земельного участка у должника. "Если в назначенный срок, долг по уплате земельного налога не будет закрыт, то конечное решение будет приниматься в суде", заключил руководитель Администрации города на свой странице в Instagram&

Кроме того на страничке главы города Каспийска расположено видео-обращение руководителя юридической службы администрации Каспийска по данному вопросу.