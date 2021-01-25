ЗАМАНА - "Золотой орел" проигнорировал стриминговые сервисы

"Золотой орел" проигнорировал стриминговые сервисы

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25 января, 2021. Понедельник 00:12
&quot;Золотой орел&quot; проигнорировал стриминговые сервисы

В России в девятнадцатый раз прошло вручение приза Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел».

"Золотой орел" проигнорировал стриминговые сервисы
Общество

Лучшим фильмом 2020 года академики назвали «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.
«Блокадный дневник» претендовал на «Золотого орла» в шести номинациях. Помимо главного приза, был отмечен сценарий картины (адаптация романа «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича) и исполнительница ведущей женской роли Ольга Озоллапиня.
Премия за лучшую режиссуру ушла за картину «Дорогие товарищи!» Режиссеру Андрею Кончаловскому.
«Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино достался Юрию Борисову, сыгравшему изобретателя АК-47 в биографической драме «Калашников» Константина Буслова(от авт.: старший брат режиссера фильма «Бумер» Петра Буслова) Стоит отметить, что Академия полностью проигнорировала сериалы, вышедшие на стриминговых сервисах, не смотря на то, что именно там уже несколько лет выходят главные отечественные премьеры.

 

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