ЗАМАНА - В городах Дагестана прошли субботники в рамках "Экологического десанта"

В городах Дагестана прошли субботники в рамках "Экологического десанта"

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24 января, 2021. Воскресенье 13:59
В городах Дагестана прошли субботники в рамках &quot;Экологического десанта&quot;

В Республике прошла республиканская акция «Экологический десант», организаторами которой выступило Минмолодежи Дагестана.

В городах Дагестана прошли субботники в рамках "Экологического десанта"
Общество

В рамках акции была проведена очистка территории и вывоз мусора в Махачкале, Каспийске, Кизляре и других городах Дагестана. 

 

 

 

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