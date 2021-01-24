В рамках акции была проведена очистка территории и вывоз мусора в Махачкале, Каспийске, Кизляре и других городах Дагестана.
В Республике прошла республиканская акция «Экологический десант», организаторами которой выступило Минмолодежи Дагестана.
В рамках акции была проведена очистка территории и вывоз мусора в Махачкале, Каспийске, Кизляре и других городах Дагестана.
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