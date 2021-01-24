В Каспийске сдали 14 домов после капремонта

В мероприятии приемки работ участвовали 1-ый заместитель главы Минстроя РД Мурад Алиев, управляющий Фондом капитального ремонта Магомед Алиев, зам. руководителя Администрации г. Каспийск Рамазан Халилов и другие.

Отметим, что не смотря на сложности из-за пандемии коронавируса и тяжелых для работы погодных условий в виде проливных дождей, за прошедший год в городе были отремонтированы 14 многоквартирных домов. В общей сложности, работы были проведены на сумму в 84,4 миллиона рублей.

В планах Фонда капремонта на будущий год привести в порядок еще 17 многоквартирных домов в Каспийске.