Ректор Дагестанской Медицинской Академии поздравил земляков со 100-летним юбилеем ДАССР
- Автор Хадижат
- 24 января, 2021. Воскресенье 09:43
Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отметил, что провозглашение Автономии Дагестана стало одним из важных этапов в истории республики, благодаря которому Дагестан стал неотделимой частью России.
Мы должны помнить о заслугах наших земляков, чьим подвигом и трудом создавался Дагестан. Научные и медицинские кадры вносили и продолжают вносить огромный вклад в охрану и защиту здоровья населения нашей республики, а также, конечно, воспитания подрастающего поколения. Уверен, что сплоченность, взаимное уважение бережное отношение к своей культуре и традициям даст свои результаты и в будущем.
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