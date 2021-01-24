Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отметил, что провозглашение Автономии Дагестана стало одним из важных этапов в истории республики, благодаря которому Дагестан стал неотделимой частью России.

Мы должны помнить о заслугах наших земляков, чьим подвигом и трудом создавался Дагестан. Научные и медицинские кадры вносили и продолжают вносить огромный вклад в охрану и защиту здоровья населения нашей республики, а также, конечно, воспитания подрастающего поколения. Уверен, что сплоченность, взаимное уважение бережное отношение к своей культуре и традициям даст свои результаты и в будущем.