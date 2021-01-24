В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации

Глава района Алим Темирбулатов отметил, задача руководителей организаций и учреждений в данном вопросе провести информационно-разъяснительную работу со своими сотрудниками, помочь им сориентироваться в потоке недостоверной информации, сформировав у них правильное отношение к вакцинации.

Главный врач Центральной районной больницы Магомед Алишихов доложил об эпидемиологический обстановке в районе. По его словам, необходимо выработать коллективный иммунитет, а возможно это только при массовой вакцинации.

Также Алишихов отметил, что, что процедуру вакцинации жители района могут пройти в Центральной больнице города Дагестанские Огни. Далее на совещании выступил врач-эпидемиолог Кайтагской центральной районной больницы Магомед Акаев и подробно рассказал о составе вакцины «Гам-КОВИД-Вак», показаниях к ее применению и рекомендациях после вакцинации.