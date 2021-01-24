ЗАМАНА - В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации

В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации

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24 января, 2021. Воскресенье 08:26
В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации

В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации, - сообщает РИА "Дагестан".

В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации
Общество

Глава района Алим Темирбулатов отметил, задача руководителей организаций и учреждений в данном вопросе провести информационно-разъяснительную работу со своими сотрудниками, помочь им сориентироваться в потоке недостоверной информации, сформировав у них правильное отношение к вакцинации.

Главный врач Центральной районной больницы Магомед Алишихов доложил об эпидемиологический обстановке в районе. По его словам, необходимо выработать коллективный иммунитет, а возможно это только при массовой вакцинации.
Также Алишихов отметил, что, что процедуру вакцинации жители района могут пройти в Центральной больнице города Дагестанские Огни. Далее на совещании выступил врач-эпидемиолог Кайтагской центральной районной больницы Магомед Акаев и подробно рассказал о составе вакцины «Гам-КОВИД-Вак», показаниях к ее применению и рекомендациях после вакцинации.

 

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