ЗАМАНА - Более 145 тысяч учащихся в Дагестане прослушали уроки по финансовой грамотности

Более 145 тысяч учащихся в Дагестане прослушали уроки по финансовой грамотности

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24 января, 2021. Воскресенье 00:11
Более 145 тысяч учащихся в Дагестане прослушали уроки по финансовой грамотности

В Республике Дагестан больше 145 тысяч обучающихся прослушали 8 тысяч online-уроков по финансовой грамотности в течении прошедшего года. Это 4-ый итог по стране.

Более 145 тысяч учащихся в Дагестане прослушали уроки по финансовой грамотности
Общество

Учащиеся узнали, какие денежные инструменты существуют, как их хорошо применять и не стать жертвами кибермошенников.

Всего в проекте принимало участие 750 школ, 32 колледжа и техникума республики. В итоге, занятиями по денежной грамотности было охвачено 60% от всего количества школ региона и 80% проф учебных заведений.

Уточним, что Центральный Банк РФ проводит online-уроки по финансовой грамотности с 2017 года. Учебный цикл состоит из 2-ух сессий весенней и осенней и нацелен на обучающихся 6-11-х классов, также учащихся колледжей и техникумов. Присоединиться к проекту может любая школа, зарегестрировавшись на интернет-ресурсе dni-fg.ru.

 

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