ЗАМАНА - В домах малоимущих семей Казбековского района устанавливают противопожарные датчики

В домах малоимущих семей Казбековского района устанавливают противопожарные датчики

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23 января, 2021. Суббота 18:18
В домах малоимущих семей Казбековского района устанавливают противопожарные датчики

В Казбековском районе  в домах многодетных и малоимущих семей, в которых воспитываются несовершеннолетние лица, устанавливают автономные пожарные сигнализации, - сообщает РИА "Дагестан".

В домах малоимущих семей Казбековского района устанавливают противопожарные датчики
Общество

В прошлом году, датчики задымления были установлены в 10 домах.  В этом году работа продолжена, и оборудование оповещения установлено в еще 100 домах. На совещании комиссии по предупреждению и устранению последствий чрезвычайной ситуации  исполняющий обязанности руководителя Казбековского района Ильяс Шабазов обозначил главную задачу данной работы снизить количество происшествий в районе.

 

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