В домах малоимущих семей Казбековского района устанавливают противопожарные датчики

В Казбековском районе в домах многодетных и малоимущих семей, в которых воспитываются несовершеннолетние лица, устанавливают автономные пожарные сигнализации, - сообщает РИА "Дагестан".

В прошлом году, датчики задымления были установлены в 10 домах. В этом году работа продолжена, и оборудование оповещения установлено в еще 100 домах. На совещании комиссии по предупреждению и устранению последствий чрезвычайной ситуации исполняющий обязанности руководителя Казбековского района Ильяс Шабазов обозначил главную задачу данной работы снизить количество происшествий в районе.