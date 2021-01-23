В прошлом году, датчики задымления были установлены в 10 домах. В этом году работа продолжена, и оборудование оповещения установлено в еще 100 домах. На совещании комиссии по предупреждению и устранению последствий чрезвычайной ситуации исполняющий обязанности руководителя Казбековского района Ильяс Шабазов обозначил главную задачу данной работы снизить количество происшествий в районе.
В домах малоимущих семей Казбековского района устанавливают противопожарные датчики
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 18:18
В Казбековском районе в домах многодетных и малоимущих семей, в которых воспитываются несовершеннолетние лица, устанавливают автономные пожарные сигнализации, - сообщает РИА "Дагестан".
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