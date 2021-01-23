ЗАМАНА - Новую школу на 100 мест для детей сельхозпроизводителей открыли в Дагестане

Новую школу на 100 мест для детей сельхозпроизводителей открыли в Дагестане

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23 января, 2021. Суббота 16:54
Новую школу на 100 мест для детей сельхозпроизводителей открыли в Дагестане

Новую общеобразовательную школу открыли в поселке Бюру-кутан в Бабаюртовском районе, - сообщает РИА "Дагестан".

Новую школу на 100 мест для детей сельхозпроизводителей открыли в Дагестане
Общество

В праздничном мероприятии принял участие врио заместителя председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Следует отметить, что строительство общеобразовательной школы состоялось рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Бюджет строительства составил более 86 миллионов рублей. В школе организована современная материально-техническая база, пищеблок и спортивный зал. Населенный пункт ужедавно нуждался в новой школе, но открытие ее было проблематично: на территории села расположены земли отгонного животноводства. По указанию Сергея Меликова, в настоящий момент проводится инвентаризация земель всех форм собственности.

 

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