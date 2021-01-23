В Правительстве Дагестана обсудили строительство автодороги в обход Дербента

Абдулпатах Амирханов провел совещание в Правительстве Дагестана по вопросу строительства автодороги в обход Дербента.

В работе заседания участвовали Государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров, 1-ый заместитель председателя кабинета министров Батыр Эмеев, временно исполняющий обязанности главы Минтранса Ширухан Гаджимурадов, глава министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов, глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, глава Дербентского района Мавсум Рагимов и управляющий ООО «Дагтехкадастр» Хизри Хизриев.

Как подчеркнул премьер-министр РД, строительство этой дороги для древнего города принципиально. Таким способом удастся разгрузить от наплыва машин центральные авто магистрали. Дорога соединит въезд в Дербент с Набережной и микрорайонами «Карьер» и «Аэропорт».

Напомним, укладка дороги была начата еще в 2017 году, но затянулась в связи с с долгим процессом выкупа земельных участков, по которым пройдёт новая дорога. Таких участков на территории дороги оказалось 67.