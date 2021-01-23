Въезд туристов из всех государств будет возможен с 1 марта. Все государства, с которыми Кипр имеет авиационное сообщение, разбиты на несколько категорий: «зеленую», «оранжевую» и «красную». Туристам, которые прибывают на полуостров из государств «зеленой» зоны, не надо иметь при для себя показатели пробы на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Путешественники из «оранжевой» зоны должны будут при прибытии на Кипр иметь отрицательный тест. Путешественники из «красной» зоны будут должны сдавать тест как перед полетом на Кипр, так и после приезда. Российская Федерация пока относится к «красной» категории государств. Перечень государств той либо другой зоны может изменяться зависимо от эпидобстановки.
Кипр открывает границы для туристов
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 10:44
Власти Кипра сняли ограничения на авиационное сообщение с 56 государствами мира, среди которых Российская Федерация.
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