В итоге операции сохранены жизни малыша и роженицы с редчайшим и небезопасным ухудшением.
Сущность методики состоит в том, что медики до кесарева сечения через бедренную артерию завели баллонный катетер и в подходящий момент при проведении операции он раздувается, тем самым прекращается кровоток в нижнюю половину всего тела.
В текущее время пациентка и малыш чувствуют себя отлично.
В Дагестане впервые провели сложнейшую акушерскую операцию
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 09:14
Медики Перинатального центра РКБ впервые в республике самостоятельно применили методику эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты.
В итоге операции сохранены жизни малыша и роженицы с редчайшим и небезопасным ухудшением.