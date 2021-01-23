ЗАМАНА - В Дагестане впервые провели сложнейшую акушерскую операцию

В Дагестане впервые провели сложнейшую акушерскую операцию

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23 января, 2021. Суббота 09:14
В Дагестане впервые провели сложнейшую акушерскую операцию

Медики Перинатального центра РКБ впервые в республике самостоятельно применили методику эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты.

В Дагестане впервые провели сложнейшую акушерскую операцию
Общество

В итоге операции сохранены жизни малыша и роженицы с редчайшим и небезопасным ухудшением.
Сущность методики состоит в том, что медики до кесарева сечения через бедренную артерию завели баллонный катетер и в подходящий момент при проведении операции он раздувается, тем самым прекращается кровоток в нижнюю половину всего тела.
В текущее время пациентка и малыш чувствуют себя отлично.

 

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