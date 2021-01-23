В Дагестане впервые провели сложнейшую акушерскую операцию

В итоге операции сохранены жизни малыша и роженицы с редчайшим и небезопасным ухудшением.

Сущность методики состоит в том, что медики до кесарева сечения через бедренную артерию завели баллонный катетер и в подходящий момент при проведении операции он раздувается, тем самым прекращается кровоток в нижнюю половину всего тела.

В текущее время пациентка и малыш чувствуют себя отлично.