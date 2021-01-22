В Дагестане создан оперативный штаб по борьбе с саранчой

В его состав вошли сотрудники министерства и регионального филиала Росельхозцентра. Подчеркивается, что осенью прошедшего года в Республике Дагестан на наличие саранчи было обследовано 205 тыс. га земель, отложение яиц вредителей выявлено на 75 тыс. га в 23 районах в северной зоне республики.

Курирующее ведомство обратилось к руководителям муниципалитетов инициировать оперштабы по борьбе с вредителями и заложить в местные бюджеты средства на борьбу с саранчой.