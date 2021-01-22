В Дагестане 75% звонков поступивших в службу «112» с начала года - ложные
- Автор Хадижат
- 22 января, 2021. Пятница 16:45
Порядка 182,5 тыс. звонков поступило в службу спасения в Республике Дагестан с начала 2021 года. При всем этом около 137,3 тыс. из этих звонков, либо 75,2 от полного количества ложные, сообщили в управлении МЧС по республике.
Из-за сложившегося положения дел управление предупреждает жителей республики, что за ложный вызов служб экстренного реагирования могут последовать меры административного и даже уголовного наказания.
В сообщении представителей МЧС сообщается, что ложный вызов приводит к бессмысленному использованию спецтехники, расходованию ресурсов а также занимает время сотрудников, когда в этот момент в их помощи могут действительно нуждаться. Подчеркивается, что чаще всего предпосылкой неверного вызова является детская шалость. МЧС призывает родителей объяснить детям недопустимость подобного вида развлечений.
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