ЗАМАНА - В Дербенте открыли новый детский сад на 140 мест

В Дербенте открыли новый детский сад на 140 мест

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22 января, 2021. Пятница 16:27
В Дербенте открыли новый детский сад на 140 мест

21 января в Дербенте произошло открытие детсада №13 «Незабудка», находящегося по улице Генриха-Гасанова.

В Дербенте открыли новый детский сад на 140 мест
Общество

По имеющимся сведениям пресс-центра мэрии города, объект воздвигнут в рамках государственные программы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент». Почтенными гостями мероприятия стали Госсекретарь РД Хизри Абакаров, глава Дербентского района Мавсум Рагимов и глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Новый детский сад оборудован и обустроен по передовым требованиям, тут сделаны все условия для удобного воспитательно-образовательного процесса.

Здание рассчитано на 140 мест. В детскому саду 8 групп: 2 младшие, 2 средние, 2 старшие и 2 предварительные. Также, в учреждении предусмотрены кабинеты логопеда, психолога, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, санузлы.

 

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