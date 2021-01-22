В Дербенте открыли новый детский сад на 140 мест

21 января в Дербенте произошло открытие детсада №13 «Незабудка», находящегося по улице Генриха-Гасанова.

По имеющимся сведениям пресс-центра мэрии города, объект воздвигнут в рамках государственные программы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент». Почтенными гостями мероприятия стали Госсекретарь РД Хизри Абакаров, глава Дербентского района Мавсум Рагимов и глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Новый детский сад оборудован и обустроен по передовым требованиям, тут сделаны все условия для удобного воспитательно-образовательного процесса.

Здание рассчитано на 140 мест. В детскому саду 8 групп: 2 младшие, 2 средние, 2 старшие и 2 предварительные. Также, в учреждении предусмотрены кабинеты логопеда, психолога, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, санузлы.