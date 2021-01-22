В Госдуме предложили в два раза увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД

Стоит отметить, что на данный момент произвести оплату штрафа со скидкой можно в течение 20 дней с момента его выписки. Как считает член парламента, данная мера может не только увеличить количество опалченных штрафов, но и сохранить средства автолюбителей.

В критериях сильной эпидемии, подчеркивает депутат, не всегда есть возможность оплатить штраф в положенный срок. Поэтому, продление срока скидки по его оплате до 40 дней могло бы улучшить ситуацию.