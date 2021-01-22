Совет Федерации принял закон об административных штрафах за пропаганду наркотических средств

Данный документ подготовлен в рамках поручения президента Вносимые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде наркотиков в сети.

Сообщается, что для граждан вводятся штрафы в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей,

для юридических лиц от 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, может быть приостановлена деятельность компании на срок до 90 суток.