ЗАМАНА - Совет Федерации принял закон об административных штрафах за пропаганду наркотических средств

Совет Федерации принял закон об административных штрафах за пропаганду наркотических средств

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22 января, 2021. Пятница 15:18
Совет Федерации принял закон об административных штрафах за пропаганду наркотических средств

Совет Федерации принял закон об административных штрафах за пропаганду наркотических и психотропных средств с использованием интернета.

Совет Федерации принял закон об административных штрафах за пропаганду наркотических средств
Общество

Данный документ подготовлен в рамках поручения президента Вносимые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде наркотиков в сети.
Сообщается, что для граждан вводятся штрафы в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей,
для юридических лиц от 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, может быть приостановлена деятельность компании на срок до 90 суток.

 

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