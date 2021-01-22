ЗАМАНА - Директор Даргинского театра поздравил земляков со 100-летним юбилеем с образования республики

Директор Даргинского театра поздравил земляков со 100-летним юбилеем с образования республики

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22 января, 2021. Пятница 14:22
Директор Даргинского театра поздравил земляков со 100-летним юбилеем с образования республики

Директор Даргинского театра им. О. Батырая Магомед Абдулкадиров поздравил земляков со 100-летним юбилеем с образования республики. 

Директор Даргинского театра поздравил земляков со 100-летним юбилеем с образования республики
Общество

"Республика за это столетие пережила много проблем, трудностей, таких как как распад Советский Союз, борьба с бандформированиями, выпали на долю дагестанского народа, но мы выстояли. 100-летний опыт говорит о неразрушимом единстве народов, дружбе и братстве, общности исторической судьбы и неразрывной связи времен и поколений. И сейчас Республика Дагестан большой демографический, финансовый и туристский субъект страны, заботливо сохранивший свои традиции".

Также руководитель даргинского театра отметил, что в честь 100-летия с образования ДАССР на сцене Даргинского театра состоялось большое праздничное мероприятие с участием артистов Даргинского театра и городского Дворца культуры, а также юного поколения.

 

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