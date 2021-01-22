ЗАМАНА - Председатель союза женщин Дагестана поздравила дагестанцев со 100-летием с образования республики

Председатель союза женщин Дагестана поздравила дагестанцев со 100-летием с образования республики

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22 января, 2021. Пятница 13:36
Председатель союза женщин Дагестана поздравила дагестанцев со 100-летием с образования республики

«Сегодня мы с радостью наблюдаем за тем, как активно развивается наша республика, каким огромным культурным и интеллектуальным потенциалом она обладает. Залогом этих событий являются те усилия, которые были приложены в первые годы образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Это был преувеличения был переломный момент как в судьбах дагестанцев, так и особенно в судьбах женской части населения. Особое место в истории Дагестана с образованием республики стало уделяться становлению светского образования, ликвидации безграмотности и вовлечению женщин в образовательные процессы. Светское образование на тот момент, было основным средством достижения равенства женщин с мужчинами»,-  подчеркнула Интизар Мамутаева.

Председатель союза женщин Дагестана поздравила дагестанцев со 100-летием с образования республики
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