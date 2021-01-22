ЗАМАНА - Цех по производству и розливу минеральной воды и газированных напитков открылся в Кайтагском районе

Цех по производству и розливу минеральной воды и газированных напитков открылся в Кайтагском районе

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22 января, 2021. Пятница 12:19
Цех по производству и розливу минеральной воды и газированных напитков открылся в Кайтагском районе

В населенном пункте Родниковый Кайтагского района произошло открытие новой линии по розливу столовой минеральной воды и остальных безалкогольных газированных напитков "Родники солнечной долины".

Цех по производству и розливу минеральной воды и газированных напитков открылся в Кайтагском районе
Общество

Поздравляя сотрудников цеха с открытием новой полосы, глава Кайтагского района Алим Темирбулатов подчеркнул, что управление компании серьезно относится к выполнению всех требований и условий как в плане самого производства, так и в части выполнения российских законов в сфере трудовых отношений. Инженер-технолог завода Абдулгамид Рамазанов провел для гостей ознакомительную экскурсию по предприятию, в процессе которой ознакомил их с действием фильтрации, озонирования, розлива и хранения воды и газированных напитков.

 

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