Минздрав Дагестана вдовое увеличил количество прививочных пунктов вакцинации против COVID-19

Число прививочных пунктов с 27 выросло до 54, также к работе привлекаются мобильные пункты вакцинопрофилактики. Уточним, что в текущее время в Республике Дагестан вакцинацию от коронавируса прошли 528 человек. Поставить прививку от коронавируса могут жители в возрасте от восемнадцать лет. Беременным и кормящим матерям она противопоказана. Сам продукт состоит из 2-ух компонентов, потому вакцинопрофилактика проводится в два этапа и дает надежную реакцию иммунитета.

Со списком медицинских учреждений, предлагающих пройти вакцинацию, можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава перейдя по ссылке