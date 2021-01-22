ЗАМАНА - Минздрав Дагестана вдовое увеличил количество прививочных пунктов вакцинации против COVID-19

Минздрав Дагестана вдовое увеличил количество прививочных пунктов вакцинации против COVID-19

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22 января, 2021. Пятница 11:46
Минздрав Дагестана вдовое увеличил количество прививочных пунктов вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения Республики Дагестан вдовое повысило число прививочных пунктов для вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции, - рассказывает пресс-центр учреждения.

Минздрав Дагестана вдовое увеличил количество прививочных пунктов вакцинации против COVID-19
Общество

Число прививочных пунктов с 27 выросло до 54, также к работе привлекаются мобильные пункты вакцинопрофилактики. Уточним, что в текущее время в Республике Дагестан вакцинацию от коронавируса прошли 528 человек. Поставить прививку от коронавируса могут жители в возрасте от восемнадцать лет. Беременным и кормящим матерям она противопоказана. Сам продукт состоит из 2-ух компонентов, потому вакцинопрофилактика проводится в два этапа и дает надежную реакцию иммунитета.

Со списком медицинских учреждений, предлагающих пройти вакцинацию, можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава перейдя по ссылке 

 

 

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