Всеми услугами Пенсионного фонда России по Дагестану можно воспользоваться через интернет

Обратиться за любой услугой ПФР на данный момент можно с помощью личного кабинета на интернет-ресурсе Фонда либо портале Государственных услуг. Пожилые люди и люди предпенсионного возраста могут получить через кабинет нужные справки, также для удаленного представления в остальные организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом маткапитала отыщут в кабинете данные о тратах средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также дает возможность обратиться за оформлением большей части отчислений ПФР и управлять их предоставлением.

Через сайт ПФР также можно оформить выплаты по уходу за пенсионером или инвалидом.