ЗАМАНА - Всеми услугами Пенсионного фонда России по Дагестану можно воспользоваться через интернет

Всеми услугами Пенсионного фонда России по Дагестану можно воспользоваться через интернет

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22 января, 2021. Пятница 10:43
Всеми услугами Пенсионного фонда России по Дагестану можно воспользоваться через интернет

Отделение ПФ России по Республике Дагестан советует жителям и в особенности людям старшего возраста удаленно обращаться за муниципальными услугами с помощью личного кабинета, чтоб пореже посещать публичные места и таким образом понизить риск заражения вирусом Covid-19.

Всеми услугами Пенсионного фонда России по Дагестану можно воспользоваться через интернет
Общество

Обратиться за любой услугой ПФР на данный момент можно с помощью личного кабинета на интернет-ресурсе Фонда либо портале Государственных услуг. Пожилые люди и люди предпенсионного возраста могут получить через кабинет нужные справки, также для удаленного представления в остальные организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом маткапитала отыщут в кабинете данные о тратах средств и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также дает возможность обратиться за оформлением большей части отчислений ПФР и управлять их предоставлением.
Через сайт ПФР также можно оформить выплаты по уходу за пенсионером или инвалидом.

 

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