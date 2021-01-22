Для близких, учителей и одноклассников Али это не стало неожиданностью. Они привыкли к его выдающимся успехам в учебе и считают вручение данного гранта вполне заслуженным.
Али Гусейнов победитель объединенной международной математической олимпиады «Формула единства»/«Третье тысячелетие» (в 2018 и 2019 годах), победитель Всероссийской олимпиады по математике «Кандидат в университет» (2019 год, МГИМО), призер республиканской математической олимпиады «Пифагор» и турнира Ломоносова, победитель именной республиканской математической олимпиады «Шаг в науку» и многочисленных образовательных олимпиад, проводимых высшими учебными заведениями.