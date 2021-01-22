ЗАМАНА - Школьник из Дербента получил грант от Минпросвещения России

Школьник из Дербента получил грант от Минпросвещения России

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22 января, 2021. Пятница 10:00
Школьник из Дербента получил грант от Минпросвещения России

Ученик 11-го­ класса СОШ 15 г. Дербента Али Гусейнов стал обладателем гранта от Минпросвещения России «За особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий» в размере 125 тысяч рублей.

Школьник из Дербента получил грант от Минпросвещения России
Общество

Для близких, учителей и одноклассников Али это не стало неожиданностью. Они привыкли к его выдающимся успехам в учебе и считают вручение данного гранта вполне заслуженным.

Али Гусейнов победитель объединенной международной математической олимпиады «Формула единства»/«Третье тысячелетие» (в 2018 и 2019 годах), победитель Всероссийской олимпиады по математике «Кандидат в университет» (2019 год, МГИМО), призер республиканской математической олимпиады «Пифагор» и турнира Ломоносова, победитель именной республиканской математической олимпиады «Шаг в науку» и многочисленных образовательных олимпиад, проводимых высшими учебными заведениями.

 

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