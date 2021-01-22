ЗАМАНА - Магомед Иманалиев признан лучшим главным врачом 2020 года

Магомед Иманалиев признан лучшим главным врачом 2020 года

Автор
22 января, 2021. Пятница 10:23
Магомед Иманалиев признан лучшим главным врачом 2020 года

В республике прошел региональный этап Федерального конкурса врачей и специалистов со средним мед.образованием за прошедший год.

Магомед Иманалиев признан лучшим главным врачом 2020 года
Общество

В конкурсе были представлены специалисты в разных областях: хирурги, терапевты, педиатры, акушер-гинекологи, психиатры и другие. Данный конкурс позволил определить наиболее квалифицированных специалистов в регионе. По итогам конкурса, лучшим главврачом был признан руководитель Республиканской клинической больницы скорой мед. помощи Магомед Иманалиев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top