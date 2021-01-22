В конкурсе были представлены специалисты в разных областях: хирурги, терапевты, педиатры, акушер-гинекологи, психиатры и другие. Данный конкурс позволил определить наиболее квалифицированных специалистов в регионе. По итогам конкурса, лучшим главврачом был признан руководитель Республиканской клинической больницы скорой мед. помощи Магомед Иманалиев.
Магомед Иманалиев признан лучшим главным врачом 2020 года
- Автор Хадижат
- 22 января, 2021. Пятница 10:23
В республике прошел региональный этап Федерального конкурса врачей и специалистов со средним мед.образованием за прошедший год.
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