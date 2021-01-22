ЗАМАНА - В Дагестане заработал передвижной пункт вакцинации от COVID-19

В Дагестане заработал передвижной пункт вакцинации от COVID-19

Автор
22 января, 2021. Пятница 09:24
В Дагестане заработал передвижной пункт вакцинации от COVID-19

На базе грузового автомобиля КамАЗ организован передвижной мобильный пункт вакцинопрофилактики от вируса Covid-19.

В Дагестане заработал передвижной пункт вакцинации от COVID-19
Общество

В грузовом автомобиле сделаны все условия для проведения вакцинопрофилактики и наблюдения за привитыми людьми в течение получаса.
Как сообщают в Минздраве Дагестана, автомобиль кроме работы в столице республики, будет выезжать и в районы. Уточним, что по сообщению ведомства, в Дагестане увеличено число пунктов вакцинации от коронавируса, развернутых в медучреждениях городов и районов до 54.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top