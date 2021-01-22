В грузовом автомобиле сделаны все условия для проведения вакцинопрофилактики и наблюдения за привитыми людьми в течение получаса.
Как сообщают в Минздраве Дагестана, автомобиль кроме работы в столице республики, будет выезжать и в районы. Уточним, что по сообщению ведомства, в Дагестане увеличено число пунктов вакцинации от коронавируса, развернутых в медучреждениях городов и районов до 54.
В Дагестане заработал передвижной пункт вакцинации от COVID-19
- Автор Хадижат
- 22 января, 2021. Пятница 09:24
На базе грузового автомобиля КамАЗ организован передвижной мобильный пункт вакцинопрофилактики от вируса Covid-19.
В грузовом автомобиле сделаны все условия для проведения вакцинопрофилактики и наблюдения за привитыми людьми в течение получаса.
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