В Дагестане заработал передвижной пункт вакцинации от COVID-19

В грузовом автомобиле сделаны все условия для проведения вакцинопрофилактики и наблюдения за привитыми людьми в течение получаса.

Как сообщают в Минздраве Дагестана, автомобиль кроме работы в столице республики, будет выезжать и в районы. Уточним, что по сообщению ведомства, в Дагестане увеличено число пунктов вакцинации от коронавируса, развернутых в медучреждениях городов и районов до 54.