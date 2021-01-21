ЗАМАНА - В Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР

В Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР

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21 января, 2021. Четверг 17:37
В Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР В Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию 100-летия ДАССР.

В Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР
Общество

Мероприятие к юбилею республики прошло в Русском театре им. М. Горького. Почетными гостями стали заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, депутаты Госдумы РФ от республики и другие гости. «Подчеркивая значимость этой даты для республики, свое уважение, признательность и любовь к дагестанскому народу выказал в своем поздравлении Президент России Владимир Путин», подчеркнул замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, зачитав приветственный адрес главы государства. Магомедов также поздравил всех дагестанцев от имени своего отца Почетного Председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова. Подробнее ходе проведения торжественного собрания можно прочитать по ссылке

 

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