В почтовое обращение особый конверт вышел в числе 250 тысяч экземпляров и уже сегодня может направляться с письмами в различные уголки страны и за её пределы. "Я хотел бы сказать спасибо руководству «Почты России». Для нас это важное событие. В условиях ограничений, которые мы сегодня вынуждены соблюдать, эти конверты возвращают нас в прошлое, во время, когда мы общаться друг с другом непосредственно. Сегодня нам это сделать поможет почта", прокомментировал выпуск праздничного конверта Сергей Меликов.
Почтовый конверт выпущен к 100-летию ДАССР
- Автор Хадижат
- 21 января, 2021. Четверг 17:11
Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов принял участие праздничной мероприятии представления почтового конверта, приуроченного к юбилею образования ДАССР.
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