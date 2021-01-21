Почтовый конверт выпущен к 100-летию ДАССР

В почтовое обращение особый конверт вышел в числе 250 тысяч экземпляров и уже сегодня может направляться с письмами в различные уголки страны и за её пределы. "Я хотел бы сказать спасибо руководству «Почты России». Для нас это важное событие. В условиях ограничений, которые мы сегодня вынуждены соблюдать, эти конверты возвращают нас в прошлое, во время, когда мы общаться друг с другом непосредственно. Сегодня нам это сделать поможет почта", прокомментировал выпуск праздничного конверта Сергей Меликов.