Экскурсии ведутся на городском троллейбусе, который проезжает такие локации как Дагестанский научный центр РАН, ДГУ, канал им. Октябрьской революции, монумент Абуталибу Гафурову, монумент Бойцам революции, театры Дагестана и другие достопримечательности города.
20 января маршрутом вместе с другими работниками муниципалитета и горожанами воспользовался мэр Махачкалы Салман Дадаев. Экскурсионную группу сопровождала искусствовед Разита Гаджиханова. Экскурсии по Махачкале также запланированы на ближайшие выходные.