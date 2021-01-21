В столице Дагестана проходят праздничные экскурсии

Экскурсионный маршрут "Путь длиною в 100 лет" организован в столице республики и приручен к столетним юбилеям образования ДАССР и переименования города Петровска в Махачкалу, - сообщает пресс-служба администрации.

Экскурсии ведутся на городском троллейбусе, который проезжает такие локации как Дагестанский научный центр РАН, ДГУ, канал им. Октябрьской революции, монумент Абуталибу Гафурову, монумент Бойцам революции, театры Дагестана и другие достопримечательности города.

20 января маршрутом вместе с другими работниками муниципалитета и горожанами воспользовался мэр Махачкалы Салман Дадаев. Экскурсионную группу сопровождала искусствовед Разита Гаджиханова. Экскурсии по Махачкале также запланированы на ближайшие выходные.