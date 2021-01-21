ЗАМАНА - В столице Дагестана проходят праздничные экскурсии

В столице Дагестана проходят праздничные экскурсии

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21 января, 2021. Четверг 13:07
В столице Дагестана проходят праздничные экскурсии

Экскурсионный маршрут "Путь длиною в 100 лет" организован в столице республики и приручен к  столетним юбилеям образования  ДАССР и переименования города Петровска в Махачкалу, - сообщает пресс-служба администрации.

В столице Дагестана проходят праздничные экскурсии
Общество

Экскурсии ведутся на городском троллейбусе, который проезжает такие локации как Дагестанский научный центр РАН, ДГУ, канал им. Октябрьской революции, монумент Абуталибу Гафурову, монумент Бойцам революции, театры Дагестана и другие достопримечательности города.

20 января маршрутом вместе с другими работниками муниципалитета и горожанами воспользовался мэр Махачкалы Салман Дадаев. Экскурсионную группу сопровождала искусствовед Разита Гаджиханова. Экскурсии по Махачкале также запланированы на ближайшие выходные.

 

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