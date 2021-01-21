ЗАМАНА - Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

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21 января, 2021. Четверг 13:17
Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с юбилейной датой. В своем обращении он отметил, что именно с образования ДАССР начался новый этап в развитии республики. 

Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Общество

«Тогда, 100 лет назад, сформировалась дагестанская государственность в сегодняшнем её осознании. Принципиально важно то, что дагестанский народ постоянно являлся инициатором принятия важных решений в истории собственной Родины. На пути своего развития, Дагестан постоянно находил опору и поддержку в лице Российской Федерации.
Мы можем испытывать гордость за то, как прошли для нас эти сто лет. Весь этот период дагестанцы упрямо трудились вместе со всей государством", - отметил Магомедов. Также он добавил, что на протяжении века, дагестанцы стояли на защите отечества и республики.   Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что Дагестан не рядовой субъект в составе России, а неповторимая, многонациональная территория, с достоинством прошедшая все сложности 90-ых годов.

"Видя сегодня в республике талантливую, активную молодежь, я уверен, что нас впереди ждут большие достижения. Они смогут еще больше, чем их предшественники", - заключил Магомедсалам Магомедов.

 

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