Использование несертифицированного газового оборудования может привести к трагедии

Такие деяния могут привести к серьезным последствиям. По статистическим данным, число катастроф, вызванных несогласованной газификацией и нарушением правил использования газового оборудования, из года в год только растет.

Дагестанцы как и раньше продолжают подвергать своих близких, свои семьи и семьи проживающих рядом граждан риску и самовольно устанавливают газовое оборудование. Зачастую, оно элементарно не соответствует требованиям газопотребления. Не наименьшую угрозу представляет самовольная прокладка газовых трубопроводов, как к личным домам, так и к коммерческим объектам, хозяйственным постройкам. Данные действия являются противозаконными и влекут за собой административную а при повтором нарушении и уголовную ответственность. Номер «Горячей линии» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для потребителей газа 8-800-200-98-04.

Номер «Единого окна» для приёма документа для заключения договоров на поставку газа (для коммерческих и бюджетных объектов) 8 (8722) 67-32-98.