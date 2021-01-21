ЗАМАНА - Использование несертифицированного газового оборудования может привести к трагедии

Использование несертифицированного газового оборудования может привести к трагедии

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21 января, 2021. Четверг 10:30
Использование несертифицированного газового оборудования может привести к трагедии

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обратился ко всем жителям Дагестана с просьбой не применять самодельное, несертифицированное газовое оборудование.  Также "Газпром" решительно запрещает самовольную врезку в трубопроводы.

Использование несертифицированного газового оборудования может привести к трагедии
Общество

Такие деяния могут привести к серьезным последствиям. По статистическим данным, число катастроф, вызванных несогласованной газификацией и нарушением правил использования газового оборудования, из года в год только растет.
Дагестанцы как и раньше продолжают подвергать своих близких, свои семьи и семьи проживающих рядом граждан риску и самовольно устанавливают газовое оборудование. Зачастую, оно элементарно не соответствует требованиям газопотребления. Не наименьшую угрозу представляет самовольная прокладка газовых трубопроводов, как к личным домам, так и к коммерческим объектам, хозяйственным постройкам. Данные действия являются противозаконными и влекут за собой административную а при повтором нарушении и уголовную ответственность. Номер «Горячей линии» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для потребителей газа 8-800-200-98-04.
Номер «Единого окна» для приёма документа для заключения договоров на поставку газа (для коммерческих и бюджетных объектов) 8 (8722) 67-32-98.

 

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