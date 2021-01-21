Магомедов исполнял обязанности руководителя Агентства с апреля 2020 года. Как рассказали в ведомстве, исполнять его обязанности временно будет заместитель Магомед Абдулкадыров.
И.о. руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана покинул пост
- Автор Хадижат
- 21 января, 2021. Четверг 00:33
Исполняющий обязанности главы Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана оставил свой пост.
Последнее от Хадижат
- Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе
- В Дагестане вручили государственные награды
- В Дагестане проходят праздничные торжества, посвященные 100-летию ДАССР
- На развитие Махачкалы до 2024 года будет направлено 2,3 миллиарда рублей
- Сюжет о Дагестане в программе "Доброе утро"