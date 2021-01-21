ЗАМАНА - И.о. руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана покинул пост

И.о. руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана покинул пост

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21 января, 2021. Четверг 00:33
И.о. руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана покинул пост

Исполняющий обязанности главы Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана оставил свой пост.

И.о. руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана покинул пост
Общество

Магомедов исполнял обязанности руководителя Агентства с апреля 2020 года. Как рассказали в ведомстве, исполнять его обязанности временно будет заместитель Магомед Абдулкадыров.

 

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