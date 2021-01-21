ЗАМАНА - Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе

Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе

Автор
21 января, 2021. Четверг 00:13
Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе

Союз журналистов России объявил о начале приема работ на конкурс «Лучшее журналистское произведение 2021».

Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе
Общество

К участию принимаются статьи, репортажи, новостные заметки и другие виды журналистского труда, размещенные в интернете с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top