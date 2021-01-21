К участию принимаются статьи, репортажи, новостные заметки и другие виды журналистского труда, размещенные в интернете с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке
Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе
- Автор Хадижат
- 21 января, 2021. Четверг 00:13
Союз журналистов России объявил о начале приема работ на конкурс «Лучшее журналистское произведение 2021».
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