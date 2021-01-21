Союз журналистов России приглашает авторов статей к участию в конкурсе

К участию принимаются статьи, репортажи, новостные заметки и другие виды журналистского труда, размещенные в интернете с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке