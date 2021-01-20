В Дагестане вручили государственные награды

Сергей Меликов наградил муфтия Республики Дагестан Абдулаева Ахмеда Магомедовича медалью «За доблестный труд», героя России Загида Загидова медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи». Также были награждены видные политические и общественные деятели Дагестана: Абдула Омаров, Хамис Казиева, Патимат Чурланова и другие.

Среди награжденных Зумруд Запировна Сулейманова, генеральный директор этнографического комплекса «Дагестанский аул». В своем комментарии сетевому изданию «Замана» Зумруд Запировна сообщила об открытии в музейно-этнографическом комплексе 21 января выставки «Народно-художественные промыслы Дагестана: прошлое и современность», приуроченной к 100-летию со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

«Для Дагестана это было судьбоносное решение, определившее путь дальнейшего развития. Достаточно упомянуть для сравнения, что согласно переписи населения 1913 года в республике было лишь 19 человек с высшим светским образованием. С учреждением ДАССР, в республику стали направлять для работы русских учителей, деятелей культуры, инженеров, работников сельского хозяйства, промышленности и других специалистов. Республика стала развиваться ударным темпом и по прошествию 30 лет, в Дагестане уже была учреждена региональная исследовательская база Академии наук. Конечно, мы очень благодарны русскому народу, и Дагестан всегда отличала эта черта. Мы умеем быть благодарными. Об этом говорит и памятник русской интеллигенции, установленный в Махачкале. Вероятно, другого такого не встретишь», - подчеркнула руководитель этнографического комплекса.

Также Зумруд Запировна, как бывший секретарь Дагестанского обкома комсомола напомнила, что 100-летие в этом году отмечает и данная организация.

«Этот наработанный опыт и сегодня используют общественные организации, ведомства, курирующие работу с молодежью», - подчеркнула она. В завершении награждения, Сергей Меликов уточнил, что указ пока реализован не в полном объёме. В течении года будут ещё награждения спортсменов, деятелей культуры и других.