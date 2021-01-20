ЗАМАНА - В Дагестане проходят праздничные торжества, посвященные 100-летию ДАССР

В Дагестане проходят праздничные торжества, посвященные 100-летию ДАССР

Автор
20 января, 2021. Среда 15:25
В Дагестане проходят праздничные торжества, посвященные 100-летию ДАССР

Сегодня, во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске состоялось празднование  100-летнего юбилея с образования ДАССР.  На мероприятии присутствовали врио Главы РД Сергей Меликов, полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, вице-премьеры Правительства, заместители председателя Народного Собрания РД и другие.

В Дагестане проходят праздничные торжества, посвященные 100-летию ДАССР
Общество

В своей приветственной речи, полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка прочитал поздравительное обращение Главы Российской Федерации Владимира Путина в адрес дагестанцев.Также Юрий Чайка подчеркнул, что век назад начался отсчет новой истории Республики Дагестан как неразделимой части великого государства.
Республики, объединившей на собственной земле народы с общими корнями и судьбой, культурным и духовным наследием. «Сегодня Дагестан это особая территория России со значительным экономическим и туристическим потенциалом, интенсивно развивающейся социальной сферой", -подчеркнул полномочный представитель Президента в СКФО.
В завершении Юрий Чайка пожелал Дагестану новых достижений а жителям республики крепкого здоровья и мирного неба над головой.

По завершению официальной части, состоялся праздничный концерт с учасстием хореографических ансамблей и солистов республики. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top