В своей приветственной речи, полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка прочитал поздравительное обращение Главы Российской Федерации Владимира Путина в адрес дагестанцев.Также Юрий Чайка подчеркнул, что век назад начался отсчет новой истории Республики Дагестан как неразделимой части великого государства.
Республики, объединившей на собственной земле народы с общими корнями и судьбой, культурным и духовным наследием. «Сегодня Дагестан это особая территория России со значительным экономическим и туристическим потенциалом, интенсивно развивающейся социальной сферой", -подчеркнул полномочный представитель Президента в СКФО.
В завершении Юрий Чайка пожелал Дагестану новых достижений а жителям республики крепкого здоровья и мирного неба над головой.
По завершению официальной части, состоялся праздничный концерт с учасстием хореографических ансамблей и солистов республики.