В Дагестане проходят праздничные торжества, посвященные 100-летию ДАССР

Сегодня, во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске состоялось празднование 100-летнего юбилея с образования ДАССР. На мероприятии присутствовали врио Главы РД Сергей Меликов, полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, вице-премьеры Правительства, заместители председателя Народного Собрания РД и другие.

В своей приветственной речи, полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка прочитал поздравительное обращение Главы Российской Федерации Владимира Путина в адрес дагестанцев.Также Юрий Чайка подчеркнул, что век назад начался отсчет новой истории Республики Дагестан как неразделимой части великого государства.

Республики, объединившей на собственной земле народы с общими корнями и судьбой, культурным и духовным наследием. «Сегодня Дагестан это особая территория России со значительным экономическим и туристическим потенциалом, интенсивно развивающейся социальной сферой", -подчеркнул полномочный представитель Президента в СКФО.

В завершении Юрий Чайка пожелал Дагестану новых достижений а жителям республики крепкого здоровья и мирного неба над головой.

По завершению официальной части, состоялся праздничный концерт с учасстием хореографических ансамблей и солистов республики.