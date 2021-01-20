На развитие Махачкалы до 2024 года будет направлено 2,3 миллиарда рублей
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 15:12
Именно столько заложено в программу благоустройства столицы Дагестана. Как сообщает сетевое издание «Мирмол», основная часть средств поступит из бюджета республики на облагораживание парков и строительство прогулочной зоны у побережья.
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