ЗАМАНА - На развитие Махачкалы до 2024 года будет направлено 2,3 миллиарда рублей

На развитие Махачкалы до 2024 года будет направлено 2,3 миллиарда рублей

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20 января, 2021. Среда 15:12
На развитие Махачкалы до 2024 года будет направлено 2,3 миллиарда рублей

Именно столько заложено в программу благоустройства столицы Дагестана. Как сообщает сетевое издание «Мирмол», основная часть средств поступит из бюджета республики на облагораживание парков и строительство прогулочной зоны у побережья.

На развитие Махачкалы до 2024 года будет направлено 2,3 миллиарда рублей
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