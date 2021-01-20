Число новых зараженных за прошедшие сутки составляет 150 человек. За последние сутки справиться с болезнью и отправиться домой удалось 181 пациенту.
Напомним, что в столице Дагестана стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться от болезни может любой желающий, процедура это добровольная и бесплатная.
В Дагестане за минувшие сутки от коронавируса скончалось 8 человек
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 13:11
Для Дагестана это своеобразный антирекорд, поставленный с начала года. Всего от последствий коронавируса в республике умерло 1202 человека.
Число новых зараженных за прошедшие сутки составляет 150 человек. За последние сутки справиться с болезнью и отправиться домой удалось 181 пациенту.
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