ЗАМАНА - В Дагестане за минувшие сутки от коронавируса скончалось 8 человек

В Дагестане за минувшие сутки от коронавируса скончалось 8 человек

Автор
20 января, 2021. Среда 13:11
В Дагестане за минувшие сутки от коронавируса скончалось 8 человек

Для Дагестана это своеобразный антирекорд, поставленный с начала года. Всего от последствий коронавируса в республике умерло 1202 человека.

В Дагестане за минувшие сутки от коронавируса скончалось 8 человек
Общество

Число новых зараженных за прошедшие сутки составляет 150 человек. За последние сутки справиться с болезнью и отправиться домой удалось 181 пациенту.
Напомним, что в столице Дагестана стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться от болезни может любой желающий, процедура это добровольная и бесплатная.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top