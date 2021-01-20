ЗАМАНА - Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает дагестанцев на бесплатные экскурсии

Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает дагестанцев на бесплатные экскурсии

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20 января, 2021. Среда 11:50
Исторический парк &quot;Россия - Моя история&quot; приглашает дагестанцев на бесплатные экскурсии

Исторический парк «Россия - Моя история» сообщил о бесплатных экскурсиях в новом интерактивном зале "100 лет ДАССР".

Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает дагестанцев на бесплатные экскурсии
Общество

Подчеркивается, что в экспозиции вековая история Дагестана представлена в интерактивном, цифровом формате. В рамках выставки посетители смогут не только ознакомиться с историческими материалами, но и оценить художественное искусство мастеров кисти Дагестана.

 

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