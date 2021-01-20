Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает дагестанцев на бесплатные экскурсии

Исторический парк «Россия - Моя история» сообщил о бесплатных экскурсиях в новом интерактивном зале "100 лет ДАССР".

Подчеркивается, что в экспозиции вековая история Дагестана представлена в интерактивном, цифровом формате. В рамках выставки посетители смогут не только ознакомиться с историческими материалами, но и оценить художественное искусство мастеров кисти Дагестана.