Подчеркивается, что в экспозиции вековая история Дагестана представлена в интерактивном, цифровом формате. В рамках выставки посетители смогут не только ознакомиться с историческими материалами, но и оценить художественное искусство мастеров кисти Дагестана.
Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает дагестанцев на бесплатные экскурсии
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 11:50
Исторический парк «Россия - Моя история» сообщил о бесплатных экскурсиях в новом интерактивном зале "100 лет ДАССР".
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