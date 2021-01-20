Телеканал РГВК "Дагестан" проведет трансляцию мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики Дагестан

Сегодня, 20 января, в 18.00 телеканал РГВК "Дагестан" проведет трансляцию праздничного концерта, приуроченного к 100-летнему юбилею образования ДАССР. Мероприятие пройдет на площади у Русского драматического театра в Махачкале. Наблюдать за трансляций также можно будет на официальном сайте телеканала