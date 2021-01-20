Зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны

"Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в совокупности были превышены в 32 субъектах России и 12 центральных городах", - сообщается на сайте ведомства. Согласно информации Минздрава России: прививки от гриппа и ОРВИ на сегодняшний день в стране сделали 59% граждан (свыше 85,9 млн человек). Уточним, что в конце декабря Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о минимальном за 20 лет уровне заболеваемости гриппом.