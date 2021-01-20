ЗАМАНА - Зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны

Зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны

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20 января, 2021. Среда 00:11
Зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны.

Зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны
Общество

"Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в совокупности были превышены в 32 субъектах России и 12 центральных городах", -  сообщается на сайте ведомства. Согласно информации Минздрава России:  прививки от гриппа и ОРВИ на сегодняшний день в стране сделали 59% граждан (свыше 85,9 млн человек). Уточним, что в конце декабря Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о минимальном за 20 лет уровне заболеваемости гриппом.

 

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