"Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в совокупности были превышены в 32 субъектах России и 12 центральных городах", - сообщается на сайте ведомства. Согласно информации Минздрава России: прививки от гриппа и ОРВИ на сегодняшний день в стране сделали 59% граждан (свыше 85,9 млн человек). Уточним, что в конце декабря Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о минимальном за 20 лет уровне заболеваемости гриппом.
Зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 00:11
Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах страны.
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