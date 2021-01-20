В Дагестане готовятся к празднованию 100-летнего юбилея со дня образования ДАССР

Отметим, что 2021-й год объявлен в Дагестане Годом 100-летнего юбилея со дня образования ДАССР. О роли этого этого исторического события в становлении республики высказался главный редактор газеты «Замана» Арсен Юсупов: «Дагестан перенес не мало трудностей на пути своего становления. Не раз нам приходилось отстаивать свое право жить и трудиться в мире и понимании, на родной земле. Преодолевать неприятности нам всегда помогала такая черта народа как трудолюбие и желание быть вместе с Россией", - подчеркнул главный редактор издания.

Также Арсен Юсупов отметил, что сегодня мы должны быть благодарны всем, кто за прошедшие 100 лет руководил республикой, работал на укрепление ее государственного строя, развитие социальной и культурной отрасли.

"Благодаря этим людям мы сегодня можем открывать спортивные объекты, посещать культмассовые мероприятия, развивать инфраструктуру, читать газеты и в целом, жить в безопасном обществе. Сегодня хочется, чтобы как можно больше наших земляков оставались на родине и продолжали работать на ее благо. Чтобы молодежь могла сказать, что связывает свое будущее с Дагестаном, что для них в республике открыты перспектив, что им у себя дома, на родине, с каждым годом жить становится все комфортнее и интереснее", - заключил Арсен Юсупов.