Принципиально держать в голове, что нет никакой надобности мыть свои руки конкретно «антибактериальным» мылом. Для того, чтоб смыть вирус достаточно мать руки обычным мылом, с соблюдением правил. О том, как Роспотребнадзора советует мыть руки в сложный санитарно-эпидемиологический период читайте по ссылке
Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19
- Автор Хадижат
- 19 января, 2021. Вторник 16:30
Мытьё рук с мылом, обычная и популярная процедура, к которой прибегает с раннего детства каждый человек. Важно понимать, что она является принципиальным элементом профилактики вируса Covid-19 и помогает сохранить здоровье.
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