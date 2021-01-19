В Магарамкентском районе завершается строительство школы

В соответствии с проектом, в поселке Оружба завершается строительство современной школы на 304 ученических места.

По этому проекту выстроено и введено в эксплуатацию современная школа на 320 ученических мест в поселке Яраг-Казмаляр.

Подчеркнём, по указанию президента Владимира Путина в учебных заведениях должен быть устранён 3-сменный режим обучения.

Кроме трехсменного режима обучения, проблемой Оружбинской школы было и аварийное состояние здания. Кроме того, следует отметить что в в районе завершено строительство школы-долгостроя в селе Самур.