Прежде всего прививку получат жители из группы риска. Это врачи, педагоги. Сознательность в этом вопросе показали и педагоги столичных спортшкол. Например, наставник городской спортивной школы 2 Анна Гвиниашвили и руководитель спортивной школы по авиационным видам спорта «Полет» Руслан Абдулатипов добровольно обратились в прививочный кабинет противоинфекционного медучреждения, с целью провести вакцинопрофилактику от коронавируса.
Подробнее о том, в каких именно поликлиниках махачкалинцы могут вакцинироваться от коронавируса читайте по ссылке