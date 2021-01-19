В Махачкале с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса

В столице Республики Дагестан стартовала массовая вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба администрации города. Махачкалинцев будут прививать российским продуктом, который состоит из 2-ух компонент. Это означает, что укола будет два.

Прежде всего прививку получат жители из группы риска. Это врачи, педагоги. Сознательность в этом вопросе показали и педагоги столичных спортшкол. Например, наставник городской спортивной школы 2 Анна Гвиниашвили и руководитель спортивной школы по авиационным видам спорта «Полет» Руслан Абдулатипов добровольно обратились в прививочный кабинет противоинфекционного медучреждения, с целью провести вакцинопрофилактику от коронавируса.

Подробнее о том, в каких именно поликлиниках махачкалинцы могут вакцинироваться от коронавируса читайте по ссылке