ЗАМАНА - В Махачкале с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса

В Махачкале с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса

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19 января, 2021. Вторник 13:46
В Махачкале с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса

В столице Республики Дагестан стартовала массовая вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба администрации города. Махачкалинцев будут прививать российским продуктом, который состоит из 2-ух компонент. Это означает, что укола будет два.

В Махачкале с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса
Общество

Прежде всего прививку получат жители из группы риска. Это врачи, педагоги. Сознательность в этом вопросе показали и педагоги столичных спортшкол. Например, наставник городской спортивной школы 2 Анна Гвиниашвили и руководитель спортивной школы по авиационным видам спорта «Полет» Руслан Абдулатипов добровольно обратились в прививочный кабинет противоинфекционного медучреждения, с целью провести вакцинопрофилактику от коронавируса.

Подробнее о том, в каких именно поликлиниках махачкалинцы могут вакцинироваться от коронавируса читайте по ссылке

 

 

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