ЗАМАНА - Дагестан получил дополнительную партию вакцины от коронавируса

Дагестан получил дополнительную партию вакцины от коронавируса

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19 января, 2021. Вторник 13:02
Дагестан получил дополнительную партию вакцины от коронавируса

В республику поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз, ее количество составило 3100 доз.

Дагестан получил дополнительную партию вакцины от коронавируса
Общество

В итоге, по подсчетам, на сегодня регион получил 8142 дозы. Защиту от коронавирусной инфекции в виде вакцинации уже прошли 320 дагестанцев. Для проведения вакцинопрофилактики Министерством здравоохранения Республики Дагестан развернуто 27 прививочных пунктов на базе больниц, поликлиник, также городских и районных лечебных учреждений. Адреса медицинских учреждений, где можно привиться от коронавирусной инфекции, можно найти на сайте Минздрава РД, в разделе посвященном коронавирусной инфекции.

 

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