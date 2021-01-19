В Махачкале проведут экскурсию в рамках празднования 100-летия с образования ДАССР

В рамках экскурсии, участники узнают историю таких городских локаций как Дагестанский федеральный исследовательский центр, Дагестанский государственный университет, Детская школа искусств №1, СШ №13, памятник А. Гафурову, памятник дагестанским большевикам, руководителям революционного подполья, Театр поэзии, Русский театр, Кумыкский театр, здание МВД и ФСБ Республики Дагестан, памятник Расулу Гамзатову и другие.

Протяженность экскурсии составит порядка двадцати киллометров, время проведения 2 часа 20 минут. Начало экскурсии в 12:00.

Подчеркнём, что экскурсия проводится в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образования ДАССР и что примечательно, также 100-летнего юбилея с переименования Порт-Петровска в Махачкалу.