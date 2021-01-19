В праздновании примет участие временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов и приглашенные гости. Откроет череду мероприятий праздничный концерт в стенах Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева в городе Каспийске.
Далее в махачкалинском Доме дружбы будут вручены государственные награды заслуженным деятелям республики и завершится день торжественным собранием в Русском драматическом театре Махачкалы. Стоит отметить, что программа празднования включает в себя этнокультурные, спортивные, военно-патриотические и иные мероприятия.
Торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня образования ДАССР пройдут в Дагестане
- Автор Хадижат
- 19 января, 2021. Вторник 12:37
В среду, 20 января, в Республике Дагестан состоится ряд праздничных мероприятий, которые приурочены к 100-летию с образования Дагестанской АССР.
В праздновании примет участие временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов и приглашенные гости. Откроет череду мероприятий праздничный концерт в стенах Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева в городе Каспийске.
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