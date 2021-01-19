Отметим, что 16 января субботник также был организован в городе Каспийск, в котором приняли участие неравнодушные жители города.
Напомним, после решения регоператора «Лидер» остановить работу по вывозу мусора, Министерство природных ресурсов Республики Дагестан дабы не допустить мусорный коллапс в столице республики, организовало деятельность бригады с привлечением городской техники. В работе по вывозу мусора заняты Управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное бюджетное учреждение "Махачкала-1".