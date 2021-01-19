ЗАМАНА - Коллектив администрации Кировского района Махачкалы вышел на уборку мусора

Коллектив администрации Кировского района Махачкалы вышел на уборку мусора

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19 января, 2021. Вторник 10:14
Коллектив администрации Кировского района Махачкалы вышел на уборку мусора

В понедельник, 18 января  представители мужской части коллектива администрации Кировского района вышли на субботник с целью уборки завалов мусора. Как отметил глава администрации Кровского района Салих Сагидов, ситуация в городе сложная и до определения оператора по уборке мусора, городские службы должны оказывать помощь в этом вопросе.

 

Отметим, что 16 января субботник также был организован в городе Каспийск, в котором приняли участие неравнодушные жители города.

Напомним, после решения регоператора «Лидер» остановить работу по вывозу мусора, Министерство природных ресурсов Республики Дагестан дабы не допустить мусорный коллапс в столице республики, организовало деятельность бригады с привлечением городской техники. В работе по вывозу мусора заняты Управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное бюджетное учреждение "Махачкала-1".

 

 

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