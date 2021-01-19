ЗАМАНА - Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев привился от коронавируса

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев привился от коронавируса

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19 января, 2021. Вторник 09:37
Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев привился от коронавируса

Вместе с ним, эту процедуру прошел его первый заместитель Ибрагим Абдулмеджидов, главный врач Карабудахкентской ЦРБ Расул Гиравов, заместитель начальника управления образования Сайгид Гаджимагомедов и другие сотрудники.

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев привился от коронавируса
Общество

Специально для этого работники администрации Карабудахкентского района посетили Избербашскую ЦРБ, где для этих процедур оборудован кабинет.

"Мы должны чувствовать ответственность за наших близких, за наше старшее поколение, которое особенно сильно подвержено коронавирусной инфекции. Кроме этого чем быстрее все пройдут вакцинацию, тем быстрее все мы вернёмся к нормальному ритму жизни и работы", - заключил глава муниципалитета, призывая всех дагестанцев последовать его примеру.

Жители Карабудахкентского района могут получить прививку во взрослой поликлинике ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»

Часы вакцинации с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Напомним, вакцинация в стране добровольная, проводится она бесплатно.

 

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